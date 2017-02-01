نشاط وزير الدفاع الوطني

الجمعة, 16 حزيران 2017

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف، عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا. اللقاء تمحور حول مجمل الأوضاع الراهنة في البلاد، وخلاله نوّه النائب زهرا بعمل الجيش اللبناني وقدرته على ضبط الشبكات الإرهابية، كما تمّ التطرّق إلى الأوضاع الحدودية البقاعية، وخصوصاً البقاع الشمالي، لا سيّما بلدة القاع. كما استقبل الوزير الصرّاف سفير باكستان في لبنان أفتاب أحمد كوكر، وعرض معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيّما في المجال العسكري، كما تمّ التطرّق إلى الأوضاع في المنطقة عموماً.