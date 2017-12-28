نصب تذكاري لشهداء الجيش في عيدمون ممثل القائد

إعداد: نينا عقل خليل

رسالة الجيش صورة لبنان الحضارة والإنسان

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثّلًا بالعميد الركن عبد الرحمن عثمان، أقامت بلدية عيدمون - شيخلار احتفال إزاحة الستار عن النصب التذكاري الذي شيّدته وسط البلدة تكريمًا لشهداء الجيش من أبنائها ومن أبناء النهرية المجاورة، كما سُمّي شارع في البلدة باسم الجيش.

حضر الاحتفال رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، والأب بيار جبر ممثّلًا راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، وشخصيات رسمية وممثّلون عن قادة الأجهزة الأمنية، ورؤساء بلديات ومخاتير، وفاعليات اجتماعية وثقافية وشعبيّة وتربوية، إضافة إلى ذوي الشهداء وأهالي البلدة والجوار.

بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء، أزاح العميد الركن عثمان ورئيس بلدية عيدمون السيّد كمال مقصود الستار عن النصب التذكاري، ووضع عليه العميد الركن عثمان باسم العماد قائد الجيش إكليلًا من الزهر.

وألقى رئيس البلدية السيّد مقصود كلمة شكر فيها قائد الجيش العماد عون على رعايته الدائمة، منوّهًا بتضحيات الشهداء الأبطال وبعظمة الشهادة، ومشددًا على أهمية الوقوف الدائم إلى جانب ذوي الشهداء. ولفت إلى أنّ إقامة النصب التذكاري وتسمية شارع باسم الجيش هو أقل ما يمكن فعله تكريمًا للشهداء الأبرار، وللجيش البطل الذي له ولقائده العماد عون المكانة الخاصة في قلوب أهل عكار وعقولها.

ثم ألقى الأب بيار جبر كلمة ثمّن فيها جهود الجيش، شاكرًا البلدية على مبادرتها، ومعتبرًا أنّ النصب التذكاري هو تأكيد على اللحمة والشراكة بين أبناء البلدة وأبناء الوطن الواحد.

بدوره، حيّا رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة بلدية عيدمون - شيخلار على مبادرتها، مشيدًا بالعماد قائد الجيش وبالجيش اللبناني الذين حموا المساجد والكنائس، وحرّروا الأرض من الإرهابيين وكانوا للناس الأمن والأمان.

وفي الختام ألقى ممثّل قائد الجيش العميد الركن عثمان كلمة نوّه فيها بالمبادرة الطيّبة التي أطلقتها البلدية، وأشار إلى أن قدر الجيش الدائم أن يعكس من خلال رسالته وأدائه صورة لبنان الرسالة الحضارة والإنسان، وفي سبيل ذلك قدّم الجيش مئات الشهداء والجرحى في مواجهة إسرائيل والإرهاب عدوّي المجتمع اللبناني.

وقال: إنّ التضحيات الجسام التي بذلها الجيش مدعومة بثقة المواطنين به أثمرت إنقاذ لبنان من جميع الأزمات التي مرّ بها خلال السنوات الفائتة.

وفي الختام، قدّم السيّد مقصود درعًا تكريمية لممثّل قائد الجيش الذي قدّم بدوره دروعًا تكريمية لذوي الشهداء، ثمّ توجّه الحضور لافتتاح شارع الجيش عند مدخل البلدة.