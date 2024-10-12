نعي الجندي الأول الشهيد مروان يعقوب

السبت, 12 تشرين الأول 2024

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الجندي الأول الشهيد مروان يعقوب، الذي استشهد بتاريخ 11 /10 /2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة كفرا - الجنوب.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 15/11/ 1988 برعشيت – بنت جبيل.

- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 31 /1 /2019.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

أقيم المأتم بتاريخ 12 /10 /2024 الساعة 10.00 في بلدة دبل - بنت جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 16.00 في قاعة كنيسة دبل الجديدة أو عبر الإتصال على رقم الهاتف 448290/ 70