نعي الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك

الجمعة, 04 تشرين الأول 2024

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك الذي استشهد بتاريخ 3/10/2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي دورية بقصف مدفعي أثناء قيامها بمهمة إخلاء مصابين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 7/8/1979 برج اليهودية – المنية الضنية.

تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من 27/12/2008.

حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

متأهل وله ثلاثة أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 3/10/2024 ووري الثرى في جبانة بلدة برج اليهودية - المنية.