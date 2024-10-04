نعي الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك

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الجمعة, 04 تشرين الأول 2024

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك الذي استشهد بتاريخ 3/10/2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي دورية بقصف مدفعي أثناء قيامها بمهمة إخلاء مصابين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

  • من مواليد  7/8/1979  برج اليهودية – المنية الضنية.
  • تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من 27/12/2008.
  • حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • متأهل وله ثلاثة أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 3/10/2024 ووري الثرى في جبانة بلدة برج اليهودية - المنية.

 