نعي الرقيب الشهيد إبراهيم علي مهنا

السبت, 11 كانون الثاني 2025

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب إبراهيم علي مهنا الذي استشهد جراء انقلاب ملالة في منطقة حداتا – بنت جبيل، بتاريخ 11 /1 /2025.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 1 /1 /1980 جبال البطم – صور الجنوب.

- تطوع في الجيش بتاريخ 26 /12 /2009.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 12 /1 /2025 الساعة 10:00 من مستشفى تبنين الحكومي إلى بلدة جبال البطم – صور حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13:00 في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في حسينية البلدة المذكورة.