نعي الرقيب حسن صادق الذي استُشْهد جرّاء الانفجار في مرفأ بيروت

الأحد, 09 آب 2020

تنعي قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب حسن صادق الذي استُشهد جرّاء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت بتاريخ 4 / 8 / 2020.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 9 / 3 / 1994 بعلبك.

جُنّد في الجيش إعتباراً من 25 / 1 / 2012.

تطوّع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 9 / 12 / 2015.

حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 3 مرات.

الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 9 / 8 / 2020 الساعة 7.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بوداي (الحفير التحتى) – بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والده الكائن في بلدة بوداي.