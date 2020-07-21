نعي الرقيب حسن صادق الذي استُشْهد جرّاء الانفجار في مرفأ بيروت

صوَر
الأحد, 09 آب 2020

تنعي قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب حسن صادق الذي استُشهد جرّاء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت بتاريخ 4 / 8 / 2020.
وفي ما يلي نبذة عن حياته:

 

  • من مواليد 9 / 3 / 1994  بعلبك.
  • جُنّد في الجيش إعتباراً من 25 / 1 / 2012.
  • تطوّع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 9 / 12 / 2015.
  • حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 3 مرات.
  • الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

 

يُنقل الجثمان بتاريخ 9 / 8 / 2020 الساعة 7.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بوداي (الحفير التحتى) – بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والده الكائن في بلدة بوداي.