نعي العريف الشهيد جعفر شيت

السبت, 12 تشرين الأول 2024

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه العريف الشهيد جعفر شيت، الذي استشهد بتاريخ 11 /10 /2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة كفرا - الجنوب.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 28 /6 /1976 الكويت.

- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 28 /8 /2006.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل/4.

يقام المأتم بتاريخ 12 /10 /2024، الساعة 11.00 في جبانة حارة صيدا – صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل السيد حسين شيت الكائن في محلة بشامون – عالية حي المدارس أو عبر الإتصال على رقم الهاتف 162492/ 71