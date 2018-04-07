نعي العقيد الركن جوزف ملحم

الأحد, 15 نيسان 2018

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العقيد الركن جوزف ملحم، الذي توفي بتاريخ 15 / 4 / 2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 18 / 6 / 1973 المية ومية ـــ صيدا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 4 / 1 / 1993، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عقيد إعتباراً من 1 / 1 / 2018.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ولدان.



ينقل الجثمان بتاريخ 16 / 4 / 2018 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى صالون كنيسة مار يوسف – دير دوريت - الشوف، حيث يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه بالتاريخ نفسه الساعة 15.00، ثم ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 15 / 4 / 2018 في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان- البوشرية، وبتاريخ 16 / 4 / 2018 في صالون كنيسة مار يوسف دير دوريت – الشوف، وبتاريخ 17 / 4 / 2018 في صالون كنيسة مار تقلا – شد البوشرية، إعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00.