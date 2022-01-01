نعي العميد الإداري المتقاعد علي فواز

الأربعاء, 09 تشرين الثاني 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الإداري المتقاعد علي فواز، الذي توفي بتاريخ 8 / 11 / 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 11 / 5 / 1945 تبنين- بنت جبيل.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1967، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1970، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1997.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /4/ أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 8 / 11 / 2022 في بلدة تبنين.

تُقبل التعازي بتاريخ 13 / 11 / 2022 اعتباراً من الساعة 9.30 لغاية الساعة 10.30 في حسينية البلدة، أو عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية: