نعي العميد الاداري اشرف كبارة

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الجمعة, 01 أيلول 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الاداري اشرف كبارة، الذي توفي بتاريخ 1/ 9/ 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

-    من مواليد: 31/ 03 /1967 التل – طرابلس.
-    تطوّع في الجيش بتاريخ 23/ 04/ 1992برتبة ملازم، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 2020.
-    حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
-    متأهل وله ولدان.   
 
ينقل الجثمان بتاريخ 2/ 9/ 2023 الساعة 9.00 من مستشفى هيكل الى منزله الكائن في المعرض - بناية الحلاب - بجانب جمعية سنابل النور - الطابق السابع، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر في مسجد الأمير طينال – طرابلس، ثم يوارى الثرى في مدافن الرحمة - أبي سمرا.
تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في العنوان المذكور أعلاه، وبتاريخي  3و4/ 9/ 2023 اعتبارًا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الوفاء – الضم والفرز – طرابلس.