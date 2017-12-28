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نعي العميد الركن الطيار المتقاعد فوزي ابو فرحات
تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن الطيار المتقاعد فوزي ابو فرحات، الذي توفي بتاريخ 27 /1 /2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 1 /6 /1937- مغدوشة/ صيدا.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1956، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد ركن طيار اعتباراً من 1 /1 /1986.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
- متأهل وله أربعة أولاد.
يُنقل الجثمان بتاريخ 30 /1 /2018 الساعة 9.00 من دار العناية- الصالحية إلى كنيسة السيدة- مغدوشة، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي بتاريخ 30 /1 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 31 /1 /2018 و1 /2 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00، في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك- طريق الشام.