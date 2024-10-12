نعي العميد الركن القيم البحري المتقاعد جورج عازار

السبت, 12 تشرين الأول 2024

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن القيم البحري المتقاعد جورج عازار، الذي توفي بتاريخ 12 /10 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 5/8/ 1950 مشموشة - جزين.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 22 /9 /1971، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1974، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 3 /2 /1998.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 13 /10 /2024 من مستشفى جزين الحكومي إلى كنيسة دير سيدة مشموشة – جزين حيث يقام المأتم نفس التاريخ الساعة 16.00.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 14 /10 /2024 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل الفقيد الكائن في بلدة مشموشة – جزين.