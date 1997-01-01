نعي العميد الركن القيّم المتقاعد مرسال كرم

الخميس, 27 أيار 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد القيّم مرسال كرم، الذي توفي بتاريخ 25 / 5 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 27/3/1949- الحدث - بعبدا.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1/10/1968، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/1997.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 29 / 5 / 2021 الساعة 11.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار تقلا الحازمية، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة في الحدث قرب كنيسة السيدة.

تُقبل التعازي عبر الاتصال ب:

- ابنه الرائد مارك كرم 792931/ 03