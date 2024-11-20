نعي العميد الركن المتقاعد أحمد قاسم

الأربعاء, 20 تشرين الثاني 2024

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أحمد قاسم، الذي توفي بتاريخ 20 /11 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 5 /3 /1955 كفرفيلا – النبطية.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /7 /1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /2004.

حائز عدة أوسمة وتهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ثلاثة أولاد.

أقيم المأتم بالتاريخ نفسه.

تُقبل التعازي بتواريخ 21 ، 22 و 23 /11 /2024 اعتبارًا من الساعة 10:00 لغاية الساعة 16:00 في منزل الفقيد الكائن في عبرا – مقابل أفران شمسين – بناية حبيب ناصر، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

شقيقه حسن: 971935/ 03.

زوجته: 251010/ 70.