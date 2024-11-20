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نعي العميد الركن المتقاعد أحمد قاسم
الأربعاء, 20 تشرين الثاني 2024
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أحمد قاسم، الذي توفي بتاريخ 20 /11 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 5 /3 /1955 كفرفيلا – النبطية.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /7 /1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /2004.
- حائز عدة أوسمة وتهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ثلاثة أولاد.
أقيم المأتم بالتاريخ نفسه.
تُقبل التعازي بتواريخ 21 ، 22 و 23 /11 /2024 اعتبارًا من الساعة 10:00 لغاية الساعة 16:00 في منزل الفقيد الكائن في عبرا – مقابل أفران شمسين – بناية حبيب ناصر، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
شقيقه حسن: 971935/ 03.
زوجته: 251010/ 70.