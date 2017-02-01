نعي العميد الركن المتقاعد ألبر منير

السبت, 22 كانون الأول 2018

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ألبر منير، الذي توفي بتاريخ 22 / 12 / 2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 / 1 / 1928 ـــ زحلة.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 11 / 1949، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من 1 / 1 / 1978.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل.

- متأهل وله خمسة أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 23 / 12 / 2018 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار الياس ــــ الطوق ــــ حارة الراسية ــــ زحلة، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 24 / 12 / 2018 اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

وبتاريخ 27 / 12 / 2018 اعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس – أنطلياس.