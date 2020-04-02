- En
- Fr
- عربي
نعي العميد الركن المتقاعد أنيس شعبان
الجمعة, 03 نيسان 2020
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أنيس شعبان، الذي توفي بتاريخ 3 / 4 / 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 2 / 3 / 1957 شحيم - الشوف.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 4 / 9 / 1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 2010.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
- متأهل وله /4/ أولاد.
أقيم المأتم بتاريخ 3 / 4 / 2020، تُقبل التعازي على رقمي الهاتف:
ابن الفقيد النقيب ابراهيم شعبان: 70/244936
زوجة الفقيد: 76/667411