نعي العميد الركن المتقاعد أنيس شعبان

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الجمعة, 03 نيسان 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أنيس شعبان، الذي توفي بتاريخ 3 / 4 / 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

  • من مواليد:  2 / 3 / 1957 شحيم - الشوف.
  • تطوّع في الجيش بتاريخ  4 / 9 / 1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 2010.
  • حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
  • متأهل وله /4/ أولاد.     

         
أقيم المأتم بتاريخ 3 / 4 / 2020، تُقبل التعازي على رقمي الهاتف:
ابن الفقيد النقيب ابراهيم شعبان: 70/244936
زوجة الفقيد: 76/667411