نعي العميد الركن المتقاعد أنيس شعبان

الجمعة, 03 نيسان 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أنيس شعبان، الذي توفي بتاريخ 3 / 4 / 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 2 / 3 / 1957 شحيم - الشوف.

تطوّع في الجيش بتاريخ 4 / 9 / 1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 2010.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله /4/ أولاد.



أقيم المأتم بتاريخ 3 / 4 / 2020، تُقبل التعازي على رقمي الهاتف:

ابن الفقيد النقيب ابراهيم شعبان: 70/244936

زوجة الفقيد: 76/667411