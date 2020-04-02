نعي العميد الركن المتقاعد البير جميل كرم

الثلاثاء, 19 أيار 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد البير جميل كرم، الذي توفي بتاريخ 19 / 5 / 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 15 / 7 / 1958 ـــ الغباطية-جزين/ قضاء: جزين.

تطوّع في الجيش بتاريخ 12 / 6 / 1978، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 2007.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ثلاث أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 20 / 5 / 2020 الساعة 13.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة المخلص- الغباطية- جزين، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وعلى رقم هاتف زوجة العميد المتقاعد المتوفي (335303 /03).