نعي العميد الركن المتقاعد امطانيوس اسكندر

الأحد, 01 نيسان 2018

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد امطانيوس اسكندر، الذي توفي بتاريخ 31 /3 /2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 22 /1 /1934 القبيّات ـــ عكار.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1955، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد إعتباراً من 1 /1 /1986.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله ولد واحد.

ينقل الجثمان بتاريخ 3 /4 /2018 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة الغسالة – القبيات، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة – القبيات.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4 /4 /2018 إعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 5 و6 /4 /2018 إعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة كاتدرائية مار جريس ـــــ وسط بيروت.