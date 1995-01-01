نعي العميد الركن المتقاعد انطوان كريدي

السبت, 24 حزيران 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد انطوان كريدي، الذي توفي بتاريخ 24 / 6 / 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1/7/1934 عين الريحانة، قضاء: كسروان.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1/10/1954، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 20/9/1957، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/7/1984.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل دون أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 26 / 6 / 2023 الساعة 11.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار يوحنا المعمدان الأشرفية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة – عين الريحانة- كسروان.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة الخلاص – عين الريحانة - كسروان، وبتاريخ 27 / 6 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00، في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان – الأشرفية، أو عبر الإتصال بزوجته السيدة بربارة ضومط على رقم الهاتف 239884 / 03 وشقيقه العميد المتقاعد جورج كريدي 171745 / 03.