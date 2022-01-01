نعي العميد الركن المتقاعد بهيج أبو مراد

الثلاثاء, 08 شباط 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد بهيج أبو مراد، الذي توفي بتاريخ 6/ 2/ 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 12/ 08/ 1941- القرعون – البقاع الغربي.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 09/ 10/ 1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14/ 9/ 1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 1991.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله /5/ أولاد.

أُقيم المأتم بتاريخ 8/ 2/ 2022 الساعة 9.00 في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - الحازمية ثم وُري الثرى في بلدة القرعون.

تُقبل التعازي عبر الاتصال على الأرقام التالية:

- زوجته: مرسال 415168/ 70

- ابنه المهندس: غسان 769740/ 03

- ابنته الدكتورة: غادة 844288/ 03

- ابنته المهندسة: رانيا 398156/ 03