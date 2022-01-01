نعي العميد الركن المتقاعد بهيج أبو مراد

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الثلاثاء, 08 شباط 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد بهيج أبو مراد، الذي توفي بتاريخ 6/ 2/ 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

-    من مواليد: 12/ 08/ 1941- القرعون – البقاع الغربي.
-    تطوّع في الجيش بتاريخ 09/ 10/ 1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14/ 9/ 1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 1991.
-    حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش عدة مرات.
-    تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
-    متأهل وله /5/ أولاد.     

أُقيم المأتم بتاريخ 8/ 2/ 2022 الساعة 9.00 في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - الحازمية ثم وُري الثرى في بلدة القرعون.
تُقبل التعازي عبر الاتصال على الأرقام التالية:

 

- زوجته: مرسال 415168/ 70
- ابنه المهندس: غسان 769740/ 03
- ابنته الدكتورة: غادة 844288/ 03
- ابنته المهندسة: رانيا 398156/ 03