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نعي العميد الركن المتقاعد بهيج أبو مراد
الثلاثاء, 08 شباط 2022
تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد بهيج أبو مراد، الذي توفي بتاريخ 6/ 2/ 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 12/ 08/ 1941- القرعون – البقاع الغربي.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 09/ 10/ 1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14/ 9/ 1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 1991.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله /5/ أولاد.
أُقيم المأتم بتاريخ 8/ 2/ 2022 الساعة 9.00 في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - الحازمية ثم وُري الثرى في بلدة القرعون.
تُقبل التعازي عبر الاتصال على الأرقام التالية:
- زوجته: مرسال 415168/ 70
- ابنه المهندس: غسان 769740/ 03
- ابنته الدكتورة: غادة 844288/ 03
- ابنته المهندسة: رانيا 398156/ 03