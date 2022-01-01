نعي العميد الركن المتقاعد بولس فارس

الجمعة, 28 كانون الثاني 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد بولس فارس الذي توفي بتاريخ 28 / 1 / 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته: من مواليد: 5 / 10 / 1937 غوسطا-كسروان تطوّع في الجيش بتاريخ 3 / 10 / 1960، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 13/9/1963، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1999. حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج. متأهل وله ولدان. يُنقل الجثمان بتاريخ 30 / 1 / 2022 الساعة 12.15 من مؤسسة دندن لدفن الموتي في الصالحية الى المدفن الكائن في لبعا شرق صيدا قضاء جزين. تُقبل التعازي عبر الاتصال على الأرقام التالية: