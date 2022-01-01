نعي العميد الركن المتقاعد جورج يعقوب

الجمعة, 12 آب 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد جورج يعقوب، الذي توفي بتاريخ 11 /8 /2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 23 /10 /1952- بيت ملات - عكار.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 01 /01 /1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /7 /1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 01 /01 /2003.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله /3/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 13 /08 /2022 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة الصعود – الضبية، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 في الكنيسة المذكورة ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن عند الساعة 10.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 14 /8 /2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية ساعة 17.00 في صالون كنيسة مار سمعان العامودي-بيت ملات- عكار وبتاريخي 16.15 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة الصعود-الضبية أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

- زوجته كلودين: 015091 /03

- إبنه المهندس جوني: 124845 /03

- إبنته اماندا: 141627 /03

- إبنته غايل: 660511 /71