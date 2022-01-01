نعي العميد الركن المتقاعد روجيه ناصيف

الثلاثاء, 01 شباط 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد روجيه ناصيف، الذي توفي بتاريخ 31 / 1 / 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 / 7 / 1938 – محطة بحمدون - عاليه .

- تطوّع في الجيش بتاريخ 9 / 10 / 1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14 / 9 / 1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1990.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 31 / 1 / 2022 عند الساعة 15.00 في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس- مارتقلا- الحازمية.

تُقبل التعازي عبر الاتصال بابن العميد الركن المتقاعد المتوفّي رقم الهاتف التالي:

• السيد عبد الله ناصيف: 850883/ 03