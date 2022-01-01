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نعي العميد الركن المتقاعد روجيه ناصيف
الثلاثاء, 01 شباط 2022
تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد روجيه ناصيف، الذي توفي بتاريخ 31 / 1 / 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 1 / 7 / 1938 – محطة بحمدون - عاليه .
- تطوّع في الجيش بتاريخ 9 / 10 / 1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14 / 9 / 1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1990.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ثلاثة أولاد.
أقيم المأتم بتاريخ 31 / 1 / 2022 عند الساعة 15.00 في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس- مارتقلا- الحازمية.
تُقبل التعازي عبر الاتصال بابن العميد الركن المتقاعد المتوفّي رقم الهاتف التالي:
• السيد عبد الله ناصيف: 850883/ 03