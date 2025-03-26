نعي العميد الركن المتقاعد زين خليفه

صوَر
الخميس, 20 آذار 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد زين خليفه، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

-    من مواليد: 10 /12 /1946 الصرفند - صيدا
-    تطوّع في الجيش بتاريخ 10 /9 /1969، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1972، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 3 /3 /1999.
-    حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
-    متأهل وله خمسة أولاد.
يقام المأتم بتاريخ 20 /3 /2025 الساعة 14.00 في بلدة الصرفند.