نعي العميد الركن المتقاعد زين خليفه

الخميس, 20 آذار 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد زين خليفه، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 10 /12 /1946 الصرفند - صيدا

- تطوّع في الجيش بتاريخ 10 /9 /1969، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1972، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 3 /3 /1999.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله خمسة أولاد.

يقام المأتم بتاريخ 20 /3 /2025 الساعة 14.00 في بلدة الصرفند.