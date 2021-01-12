نعي العميد الركن المتقاعد سليم همدر

الثلاثاء, 02 شباط 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد سليم همدر، الذي توفي بتاريخ 31 / 1 /2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 25 / 5 /1959 - كفردلاقوس - زغرتا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 22 / 9 /1980، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6 / 5 /1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من1 / 1 /2012.

- حائز عدة أوسمة منها أوسمة: الحرب، الأرز الوطني من رتبة ضابط، الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى، إضافةً إلى تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 4 أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 31 / 1 /2021 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – بيادر رشعين – مدافن القديسة مورا.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

- زوجته: 032273 /03

- إبنه شادي: 645046 /71

- إبنته يارا: 828636 /70