نعي العميد الركن المتقاعد سليم همدر
الثلاثاء, 02 شباط 2021
تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد سليم همدر، الذي توفي بتاريخ 31 / 1 /2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 25 / 5 /1959 - كفردلاقوس - زغرتا.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 22 / 9 /1980، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6 / 5 /1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من1 / 1 /2012.
- حائز عدة أوسمة منها أوسمة: الحرب، الأرز الوطني من رتبة ضابط، الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى، إضافةً إلى تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله 4 أولاد.
أقيم المأتم بتاريخ 31 / 1 /2021 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – بيادر رشعين – مدافن القديسة مورا.
تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
- زوجته: 032273 /03
- إبنه شادي: 645046 /71
- إبنته يارا: 828636 /70