نعي العميد الركن المتقاعد سمير قطار

الأحد, 15 آذار 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد سمير قطار، الذي توفي بتاريخ 14/ 3/ 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 20/ 11/ 1952ـــ جزين.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 10/ 1974، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 7/ 2005.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ولد واحد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 15/ 3/ 2020 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون الرعائية ـــ جزين، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار مارون الرعائية ـــ جزين.