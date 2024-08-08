نعي العميد الركن المتقاعد طلال عاكوم

الخميس, 08 آب 2024

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد طلال عاكوم، الذي توفي بتاريخ 8/ 8/ 2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 10/ 2/ 1950 جديدة - مرجعيون.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 13/ 11/ 1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/ 8/ 1975، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 2/ 4/ 2003.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.



ينقل الجثمان بتاريخ 9/ 8/ 2024 الساعة 9.00 من مستشفى الروم إلى بلدة بسابا - الشوف، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر في مسجد آمنة حسون - بسابا ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، وبتاريخي 10 و11/ 8/ 2024 اعتبارًا من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة المسجد المذكور، وبتاريخ 13/ 8/ 2024 اعتبارًا من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة البرغوت - مسجد الخاشقجي - قصقص.