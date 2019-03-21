نعي العميد الركن المتقاعد طلال مكارم

السبت, 21 كانون الأول 2019

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد طلال مكارم، الذي توفي بتاريخ 21 /12 /2019، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 /8 /1951- رأس المتن/ بعبدا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 22 /9 /1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 /2002.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله /5/ أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 22 /12 /2019 الساعة 7.30 من مستشفى الجبل- قرنايل إلى موقف آل مكارم- رأس المتن، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00، في بلدة رأس المتن.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ 23، 24 و25 /12 /2019 إبتداءاً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في جمعية التعاضد المكارمي، وبتاريخ 26 /12 /2019 إبتداءاً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار الطائفة الدرزية - بيروت.