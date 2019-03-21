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نعي العميد الركن المتقاعد طلال مكارم
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد طلال مكارم، الذي توفي بتاريخ 21 /12 /2019، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 1 /8 /1951- رأس المتن/ بعبدا.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 22 /9 /1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 /2002.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
- متأهل وله /5/ أولاد.
يُنقل الجثمان بتاريخ 22 /12 /2019 الساعة 7.30 من مستشفى الجبل- قرنايل إلى موقف آل مكارم- رأس المتن، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00، في بلدة رأس المتن.
تُقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ 23، 24 و25 /12 /2019 إبتداءاً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في جمعية التعاضد المكارمي، وبتاريخ 26 /12 /2019 إبتداءاً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار الطائفة الدرزية - بيروت.