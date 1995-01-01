نعي العميد الركن المتقاعد عادل الباروكي

الخميس, 30 آذار 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد عادل الباروكي، الذي توفي بتاريخ 30 /3 /2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 20 /10 /1948 – وادي شحرور.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 22 /9 /1971، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1974، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 7 /3 /2002.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 31 /3 /2023 الساعة 10.15 من مؤسسة الزند ـــ كفرشيما إلى كنيسة مار يوحنا المعمدان المارونية ــ وادي شحرور، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 1 /4 /2023 ابتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بابنه (المهندس شربل) على رقم الهاتف: 985765 /03.