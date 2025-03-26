نعي العميد الركن المتقاعد عبد الرؤوف كنج

الأربعاء, 19 آذار 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد عبد الرؤوف كنج، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 /7 /1933 الشياح - بعبدا

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1953، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 21 /9 /1956، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /1984.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

يقام المأتم بتاريخ 19 /3 /2025 الساعة 13.00 في جبانة الشياح.