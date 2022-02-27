نعي العميد الركن المتقاعد عواد نجم

الأحد, 27 شباط 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد عواد نجم، الذي توفي بتاريخ 27/2/2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 4/1/1961- شحيم - الشوف.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 9/1/1984، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1986، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/2016.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله /3/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 27/2/2022 من مركز الجمعية الاجتماعية ـــ شحيم إلى جبانة بلدة شحيم ـــ جبل السويد، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة العصر في الجبانة المذكورة.

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