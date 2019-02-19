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نعي العميد الركن المتقاعد فايز كلاكش
الجمعة, 01 آذار 2019
تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فايز كلاكش، الذي توفي بتاريخ 28 /2 /2019، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 1 /7 /1939- بلاط - مرجعيون.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 /1993.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
- متأهل وله /4/ أولاد.
يقام المأتم بتاريخ 2 /3 /2019 بعد صلاة الظهر في بلدة بلاط - مرجعيون.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخ 7 /3 /2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي- الرملة البيضاء- خلف المديرية العامة لأمن الدولة.