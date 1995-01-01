نعي العميد الركن المتقاعد قاسم سبليني

الأربعاء, 04 تشرين الأول 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد قاسم سبليني، الذي توفي بتاريخ 3 / 10 / 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 10 / 1 / 1936 القليلة - صور.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 1 / 1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 15/9/1961، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 1 / 1986.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله خمسة أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 5 / 10 / 2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة بلدة القليلة - صور، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة .

تُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في بلدة القليلة – صور، وبتاريخ 8 / 10 / 2023 الساعة 16,00 في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ 9 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في منزل ابنته (منى) الكائن في بيروت – الجناح - بناية مراكش – الطابق الثاني، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية: