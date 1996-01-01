نعي العميد الركن المتقاعد لوسيان المكاري

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الخميس, 14 آذار 2024

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد لوسيان المكاري، الذي توفي بتاريخ 13 / 3 / 2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

 

  • من مواليد: 10 / 7 / 1946 – زغرتا.               
  • تطوّع في الجيش بتاريخ 9 / 11 / 1967، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1970، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1996.
  • حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
  • متأهل وله /4/ أولاد.     

 

يُنقل الجثمان بتاريخ 15 / 3 / 2024 الساعة 15.30 من مركز الشمال الإستشفائي– زغرتا إلى كنيسة مار يوحنا المعمدان- زغرتا، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00.
تُقبل التعازي بتاريخ 15 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة   19.00 في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 16 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الفقيد الكائن في المخاضة- زغرتا، وبتاريخ 18 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة مار عبدا- بعبدا.