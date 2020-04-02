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نعي العميد الركن المتقاعد ميلاد عازر
الخميس, 25 حزيران 2020
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ميلاد عازر، الذي توفي بتاريخ 24 /6 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 22 /12 /1951 ـــ بكاسين-جزين/ قضاء: جزين.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1973، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 /2003.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ولدان.
ينقل الجثمان بتاريخ 26 /6 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى الجعيتاوي إلى كنيسة دير المخلص- صربا - جونيه، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.30 في الكنيسة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 وبتاريخي 27 و28 /6 /2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.