نعي العميد الركن المتقاعد ميلاد عازر

الخميس, 25 حزيران 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ميلاد عازر، الذي توفي بتاريخ 24 /6 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 22 /12 /1951 ـــ بكاسين-جزين/ قضاء: جزين.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1973، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 /2003.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولدان.



ينقل الجثمان بتاريخ 26 /6 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى الجعيتاوي إلى كنيسة دير المخلص- صربا - جونيه، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.30 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 وبتاريخي 27 و28 /6 /2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.