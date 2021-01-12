نعي العميد الركن المتقاعد ناصر نصرالله

الخميس, 11 شباط 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ناصر نصرالله، الذي توفي بتاريخ 10 / 2 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 19/ 9 / 1945 الجديدة- الشوف.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 10 /1966، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/ 8/ 1969، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 1996.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 11/ 2 / 2021 الساعة 10.00 من مستشفى الروم إلى بلدة جديدة الشوف ـــ طريق المختارة، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 12 / 2 /2021 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 14.00 في منزل شقيقه الدكتور هشام نصرالله الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وعلى أرقام الهواتف التالية: