نعي العميد الركن المتقاعد نسيب عيد

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الأربعاء, 15 كانون الثاني 2025
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد نسيب عيد، الذي توفي بتاريخ 12 / 1 / 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
  • من مواليد: 1 / 1 / 1941 مزرعة الضهر - الشوف.
  • تطوّع في الجيش بتاريخ 3 / 10 / 1960، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 13 / 9 / 1963، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 1 / 1990.
  • حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
  • عازب.

أُقيم المأتم بتاريخ 14 / 1 / 2025 في كنيسة سيدة الإنتقال – مزرعة الضهر.