نعي العميد الطبيب المتقاعد أنطونيوس توميه

الجمعة, 30 تشرين الأول 2020

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الطبيب المتقاعد أنطونيوس توميه، الذي توفي بتاريخ 29/ 10/ 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 25/ 5/ 1948 بيت ملات ــ عكار.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 12/ 1969، ورقّي إلى رتبة ملازم أول بتاريخ 1/ 7/ 1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 2002.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش مرّتين.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله أربعة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 30/ 10/ 2020 الساعة 9.00 من مركز استشفاء الكسرواني KMC إلى كنيسة مار سمعان العامودي الكائنة في بيت ملات ـــ عكار، ويقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14.00، في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي على أحد أرقام الهواتف التالية:

العقيد شربل توميه 960766/ 03

العميد المتقاعد جورج توميه 443682/ 03

العميد المتقاعد سيمون توميه 925351/ 76

المقدم المتقاعد جوزف توميه 249994/ 03