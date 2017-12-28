نعي العميد الطبيب المتقاعد صلاح حداد

الجمعة, 19 كانون الثاني 2018

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الطبيب المتقاعد صلاح حداد، الذي توفي بتاريخ 16 / 1 /2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 4 / 1 / 1950- طرابلس.

تطوّع في الجيش بتاريخ 19/ 10 /1968، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد طبيب اعتباراً من 1 / 7 /1999.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 20 / 1 / 2018 الساعة 10.30 من مستشفى أوتيل ديو- الأشرفية إلى كنيسة مار يوحنا الحبيب- الحازمية، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 13.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي بتاريخ 19 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخ 20 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00، وبتاريخ

21 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.