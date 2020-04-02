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نعي العميد الطبيب المتقاعد محمد يحيى نشابة
الاثنين, 18 أيار 2020
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الطبيب المتقاعد محمد يحيى نشابة، الذي توفي بتاريخ 17 / 5 / 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 1 / 1 / 1927 ـــ طرابلس/ قضاء: طرابلس.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1/9/1952، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 1976.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.
- تابع عدة دورات دراسية في الخارج.
- متأهل وله ولدان.
يُقام المأتم بتاريخ 18 / 5 / 2020 الساعة 13.00 في جبانة الشهداء – بيروت.
تُقبل التعازي على رقم هاتف زوجة الضابط المذكور أعلاه (243358 / 03).