نعي العميد الطيار المتقاعد حنا سعد

الخميس, 02 كانون الثاني 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الطيار المتقاعد حنا سعد، الذي توفي بتاريخ 1/ 1/ 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 6 /2/ 1954ـــ تولا الجبه/ زغرتا.

تطوّع في الجيش بتاريخ 13/ 11/ 1972، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1/ 2002.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 2/ 1/ 2020 الساعة 10.00 من مركز الشمال الإستشفائي- زغرتا إلى كنيسة مار آسيا ـــ تولا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17.00، وبتاريخ 3/ 1/ 2020 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار آسيا – تولا، وبتاريخ 4/ 1/ 2020 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة السيدة – الفنار، حيث يقام قداس المرافقة لراحة نفسه الساعة 18.00.