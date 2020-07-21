نعي العميد المتقاعد أمين أبو عاصي

الأحد, 01 تشرين الثاني 2020

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد أمين أبو عاصي، الذي توفي بتاريخ 31 /10 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 5 /5 /1937 معاصر الشوف ــ الشوف.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 3 /10 /1960، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 13 /9 /1963، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 /1990.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة وتهنئته أربع مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

يقام المأتم بتاريخ 2 /11 /2020 الساعة 12.00 في القاعة العامة لبلدة معاصر الشوف، ويوارى الثرى في مدافنها.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19.00، وبتاريخي 3 و4 /11 /2020 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة العامة المذكورة، وبتاريخ 5 /11 /2020 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الرسالة الاجتماعية- عاليه، وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في بلدة معاصر الشوف، وعلى رقمي الهاتف:

- زوجة الفقيد السيدة نهيل ريمان أبو عاصي 795961 /03

- ابن الفقيد الأستاذ مروان أبو عاصي 375019 /03