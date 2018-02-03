نعي العميد المتقاعد بسام صقر

الأربعاء, 06 حزيران 2018

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد المتقاعد بسام صقر، الذي توفي بتاريخ 5 / 6 / 2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 / 2 / 1954 زقاق البلاط - بيروت.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 12 / 6 / 1978، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 2008.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ولدان.



يُنقل الجثمان بتاريخ 7 / 6 / 2018 الساعة 10.30 من مستشفى المقاصد إلى جامع قريطم، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر الساعة 12.30 ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في الروشة – مقابل سوبر ماركت شوبرز – بناية أحمد شاتيلا الطابق الأول وبتاريخي 8 و9 / 6 / 2018 للرجال والنساء اعتباراً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في فردان – سنتر Dunes- الطابق الأول.