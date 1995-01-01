نعي العميد المتقاعد جرير مدور

الاثنين, 10 تموز 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد جرير مدور، الذي توفي بتاريخ 9 / 7 /2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 14 / 5 /1946 بسكنتا - المتن.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 /1968، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 /1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 6 / 1 /1998.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولد واحد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 11 / 7 /2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار جرجس المارونية - بسكنتا، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة .

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة 11.00 لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12 / 7 /2023 اعتبارًا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00، في صالون كنيسة مار مارون – حارة صخر - جونيه، أو عبر الإتصال بإبنه (الدكتور أنطوني) على الرقم: 086833 /81.