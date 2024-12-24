نعي العميد المتقاعد جورج الحصري

الثلاثاء, 24 كانون الأول 2024

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد جورج الحصري، الذي توفي بتاريخ 19 /12 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 25 /3 /1952 زغرتا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /7 /1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 11 /3 /2005.

- حائز عدة أوسمة وتهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

يُقام المأتم بتاريخ 27/12/2024 في الولايات المتحدة الأميركية.

تُقبل التعازي عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين (واتسآب):

- ابنه (سيرج): 0015084049799

- ابنته (مرسال): 701750/ 71