نعي العميد المتقاعد روجه عيد

الأربعاء, 10 آب 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد روجه عيد، الذي توفي بتاريخ 8/8/2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 09/08/1936- مزرعة الضهر - الشوف.

تطوّع في الجيش بتاريخ 01/01/1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 15/09/1961، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 01/01/1991.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /4/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 11/08/2022 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار يوسف – الحدت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية: