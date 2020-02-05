نعي العميد المتقاعد علي حرب

الاثنين, 23 آذار 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد علي حرب، الذي توفي بتاريخ 23/3/2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 10 / 7 / 1947 – بيروت.

تطوّع في الجيش بتاريخ 15 / 9 / 1969، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 7 / 3 / 2002.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله ولد ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 24 / 3 / 2020 الساعة 11.00 من مستشفى الزهراء - الجناح إلى روضة الشهيدين، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 11.30 في روضة الشهيدين.

تُقبل التعازي على أحد أرقام الهواتف التالية:

شقيق الفقيد العميد المهندس المتقاعد فضل الله حرب: 765196/ 76

شقيق الفقيد العقيد المتقاعد عدنان حرب: 302029 /01

زوجة الفقيد: 659765 /03