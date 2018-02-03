نعي العميد المتقاعد فوزي الخوري

السبت, 17 آذار 2018

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد المتقاعد فوزي الخوري، الذي توفي بتاريخ 16 /3 /2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 6 /3 /1960 كفرحزير - الكورة .

- تطوّع في الجيش بتاريخ 22 /9 /1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /7 /2013.

- حائز على عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.



- متأهل وله ثلاثة أولاد.



ينقل الجثمان بتاريخ 18 /3 /2018 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة كفرحزير – الكورة، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 في كنيسة الرسول يعقوب أخي الرب الكائنة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 17 /3 /2018 اعتباراً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00، وبتاريخ 18 /3 /2018 بعد الدفن ولغاية الساعة 19.00، وبتاريخ 19 /3 /2018 اعتباراً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الكنيسة المذكورة.