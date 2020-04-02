نعي العميد المتقاعد نزيه كميل نجيم

الخميس, 18 حزيران 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد نزيه كميل نجيم، الذي توفي بتاريخ 17 /6 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 /7 /1952 ـــ دورس / قضاء: بعلبك.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 9 /10 /1972، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 /2008.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.



ينقل الجثمان بتاريخ 18 /6 /2020 الساعة 13.00 من مستشفى تل شيحا – زحلة إلى كاتدرائية مار مارون – كسارة زحلة، حيث يقام المأتم الساعة 14.00، ثمّ ينقل إلى مسقط رأسه في بلدة دورس ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في الكاتدرائية المذكورة أعلاه وعلى الأرقام التالية:

زوجة العميد المتقاعد المتوفى السيدة زهى: 758875 /03

إبن العميد المتقاعد المتوفى روي: 877646 /03