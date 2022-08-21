نعي العميد المتقاعد نعمة الله إبراهيم

الخميس, 18 آب 2022

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد نعمة الله إبراهيم، الذي توفي بتاريخ 15 / 8 / 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 10 / 4 / 1952 ـــ ضهر الليسينة ــ عكار.

تطوّع في الجيش بتاريخ 9 / 10 / 1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1981، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 5 / 4 / 2008.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 20 / 8 / 2022 الساعة 09.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار ميخائيل في ضهر الليسينة ــ عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 في الكنيسة المذكورة، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 21/8/2022 ابتداءً من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 8 / 2022 في كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس ــ المطيلب إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 أو عبر الاتصال على الأرقام التالية: